Ponzinibbio cerró la velada de UFC en Argentina con un gran nocaut

El argentino Santiago Ponzinibbio derrotó este domingo en la madrugada con un nocaut en el cuarto round al estadounidense Neil Magny, en pelea estelar del primer evento que lleva a cabo en el país la UFC (Ultimate Fighting Championship), la mayor empresa de artes marciales mixtas

Ante una multitud reunida en el Arena Parque Roca del barrio porteño de Villa Soldati, Ponzinibbio, que entró al estadio acompañado de la canción Bien Alto del grupo La Renga, dominó el combate desde el primer campanazo.

El argentino fue demoliendo la resistencia de Magny con cada golpe de su poderoso jab y con los low kicks a las piernas, lo que puso al estadounidense en una posición muy incómoda.

Ni siquiera el corte en el ojo izquierdo que sufrió en el inicio del segundo asalto, producto de un golpe preciso de Magny, pudo detener el andar del platense, que puso fin a su faena en el cuarto asalto con una derecha que mando al visitante a la lona y generó la explosión de los fanáticos.

"Esto es un sueño hecho realidad. Hace mucho tiempo intentaba traer UFC a Argentina. Hacer la pelea estelar en mi casa, con el apoyo del público fue increíble. Después de 11 meses sin pelear, intenté regalar al público y logré un knockout", manifestó Ponzinibbio, que ahora estiró su racha a siete victorias consecutivas en UFC. ​

"Neil fue un rival muy duro, como sabía que sería. Sé que tengo todo para ser el próximo campeón de la división. Espero pelear por el campeonato y estoy preparado. Si no peleo por el título, me gustaría pelear contra el ganador de Rafael dos Anjos vs Kamaru Usman y así, pelear por el titulo", destacó el "Rasta", que ya sueña con una pelea por el cinturón y poder ser campeón de UFC​

La primera presencia "albiceleste" dentro del octágono más famoso de las artes marciales mixtas fue la del bonaerense Guido Cannetti, que no pudo con el ecuatoriano Marlon Vera y perdió por sumisión (mataleón) en el segundo round.​

El "Ninja" de San Antonio de Padua puso al público de pie con una gran primera vuelta, en la que dominó tanto en la pelea de pie como al ras del piso, pero en la segunda se vio sorprendido por un rodillazo volador del ecuatoriano, que lo desarticuló.

Otra atracción de la noche para el público local fue el platense Laureano Staropoli, que tuvo un debut superlativo en la organización con una indiscutible victoria por decisión unánime sobre el mexicano Héctor Aldana. Los tres jueces reflejaron en sus tarjetas la superioridad de "Pepi" a lo largo de los tres rounds y lo vieron ganador por 30-27.

"Fue realmente increíble hacer mi debut en el primero evento de UFC en Argentina. Sentí todo el amor y apoyo de la gente. ¡Es asombroso!. Creo que es el mejor día de mi vida. Pensé que iba a noquearlo, pero él es un oponente duro", explicó el peleador de 25 años, que hizo su camino al octágono mientras sonaban por los parlantes las estrofas del Himno Nacional.​

= Peleas estelares =​

Santiago Ponzinibbio (ARGENTINA) venció por nocaut en el cuarto round a Neil Magny (Estados Unidos).​

Ricardo Lamas (Estados Unidos) venció por TKO en el tercer round a Darren Elkins (Estados Unidos).​

Johnny Walker (Brasil) venció por nocaut en el primer round a Khalil Rountree (Estados Unidos).​

Ian Heinisch (Estados Unidos) venció por decisión unánime a Cezar Ferreira (Brasil).​

Marlon Vera (Ecuador) venció por sumisión a Guido Cannetti (ARGENTINA).​

Cynthia Calvillo (Estados Unidos) venció por sumisión en el primer round a Poliana Botelho (Brasil).​

= Peleas preliminares =​

Michel Prazeres (Brasil) venció por sumisión en el primer round a Bartosz Fabinski (Polonia).​

Alexandre Pantoja (Brasil) venció por sumisión en el primer round a Ulka Sasaki (Japón).​

Austin Arnett (Estados Unidos) venció por decisión unánime a Humberto Bandenay (Perú).​

Laureano Staropoli (ARGENTINA) venció por decisión unánime a Héctor Aldana (México).​

Jesús Pinedo (Perú) venció por decisión unánime a Devin Powell (Estados Unidos).​

Nad Narimani (Inglaterra) venció por decisión unánime a Anderson Dos Santos (Brasil).​