Ponzio negó que el equipo esté atravesando una crisis

El mediocampista de River Leonardo Ponzio negó que el equipo de Marcelo Gallardo esté atravesando una crisis, pero resaltó que "esta camiseta te obliga a pelear siempre arriba".

"Estamos muy lejos de ser una crisis, es otra etapa", expresó Ponzio cuando fue consultado sobre si este presente del equipo tiene algún punto de comparación con el momento en que River peleaba por evitar el descenso.

River está en la posición 20 de la tabla de posiciones de la Superliga, a 18 puntos del líder Boca y a 10 de los puestos clasificatorios para las copas internacionales.

"Ahora es el momento de recortar en los puestos de arriba para poder entrar a las copas y llegado el caso pelear el campeonato, y si nosotros pensamos en sumar de a tres en todos los partidos, lo lograremos. La idea es empezar el domingo, cuanto antes", explicó el capitán "millonario" en la conferencia de prensa que brindó en Ezeiza tras el entrenamiento.

En cuanto al presente de River en la Superliga, Ponzio indicó que más allá que no se dan los resultados -perdió los últimos tres partidos- señaló que el equipo no cambiará su manera de proponer los partidos.

"Hoy nadie gana fácil. En la Superliga no se ganan con resultados abultados. Esta camiseta representa solo ganar. Cuando vamos de visitante la idea es ser protagonistas siempre. Lo que hay que entender, de parte nuestra, es que no podemos salir de ese camino, y después saber que River juega bien, pero no se nos dan los resultados", explicó.

En cuanto a la polémica por el mal estado del campo de juego del estadio Monumental, Ponzio minimizó el hecho y señaló que los jugadores pudieron observarlo "y no está tan mal como dicen".

"Capaz que las fotos que muestran son viejas. No va a haber problemas", afirmó.

Ponzio, quien recientemente cumplió 36 años, renovará su vínculo con River por una temporada más, y agregó que está "contento en lo individual y tratando de disfrutar".