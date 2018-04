Por el cuarto consecutivo

Godoy Cruz quiere extender su racha positiva cuando, desde las 21.15, reciba a Colón de Santa Fe, en el Malvinas Argentinas. El equipo que conduce Diego Dabove está haciendo una gran campaña y tiene una ubicación de privilegio, cuarto y sacando el pasaporte para jugar otra vez la Copa Libertadores.El Expreso viene de tres triunfos consecutivos: 2-1 a Rosario Central, 1 a 0 a Arsenal y 1-0 a Estudiantes, y tanto al Canalla como al Pincha les ganó de visitante.El entrenador de Godoy Cruz hoy pondrá el equipo ideal, porque volverá a estar dentro de los once el delantero Juan Fernando Garro, que se recuperó de una distensión en la pierna derecha. Ingresará en lugar de Victorio Ramis, mientras que el resto serán los mismos que comenzaron contra Estudiantes.El Tomba tiene la gran chance de ganar y seguir en esta buena posición que ocupa, ya que se dieron algunos resultados favorables como el empate de Racing frente a Belgrano y la derrota de Independiente frente a Atlético Tucumán.Quedan siete "finales" y Godoy Cruz es uno de los protagonistas del torneo junto a Boca y Talleres de Córdoba. El equipo bodeguero ha demostrado con su funcionamiento que es temible y que sin grandes nombres está peleando el torneo y se ilusiona con ingresar a la Libertadores, y por qué no pelearle el torneo a Boca.Colón, el equipo de Eduardo Domínguez, viene de perder como local 2-1 con Lanús y si triunfa hoy quedará a tres puntos de Tomba. El entrenador sabalero no ha confirmado el equipo, pero iría con dos cambios. Facundo Silva ingresará por Matías Fritzler, expulsado ante el Granate, y Cristian Guanca por Christian Bernardi, que sufrió una distensión muscular en la pierna derecha.El Tomba espera que sea un lunes de felicidad y seguir aumentando las chances de clasificar a la Libertadores, el objetivo que se propuso el cuerpo técnico y los jugadores.Godoy Cruz: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona y Fabrizio Angileri; Angel González, Walter Serrano, Jalil Elías y Guillermo Fernández; Juan Garro y Santiago García. DT: Diego Dabove.Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Cristian Guanca, Adrián Bastía, Facundo Silva y Tomás Chancalay; Alan Ruiz y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.Árbitro: Fernando Rapallini.Estadio: Malvinas Argentinas.Hora de inicio: 21.15, por Fox Sports Premium.

Tres toques

Vuelve Andy

Fabián Henriquez, recuperado de una tendinitis en su rodilla derecha, está entre los concentrados. Además lo hicieron Roberto Ramírez, Javier Báez, Felipe Rodríguez, Leandro Lencinas, Diego Riolfo y Victorio Ramis.

Reserva



La reserva de Godoy Cruz jugará hoy a las 10 frente a Colón en el predio de Coquimbito. El equipo formará así: Ramiro Martínez; Pablo Peña, Facundo Jofré, Marcos Rouzies y Luciano Lapetina; Agustín Verdugo, Germán Sosa, Marcelo Freites y Agustín Mansur; Valentín Burgoa y Fernando Núñez.

Ex tomba

En Colón habrá tres jugadores que pasaron por Godoy Cruz: el Monito Facundo Silva, Javier Correa y Lucas Ceballos, quien estará en el banco de suplentes.