¿Por qué pierde la chance Guzmán?

¿Dónde es que pierde el lugar en el Mundial Nahuel Guzmán? Hoy se confirmará que el Patón no estará en Rusia y la sensación clara es que el que le ganó la disputa no fue Franco Armani, la figurita del momento, sino Wilfredo Caballero. Por eso la gran pregunta, porque el casildense sin dudas está en un nivel superlativo y se fue ganando el puesto con sus actuaciones en River (y antes en Nacional de Medellín), pero el arquero de Chelsea no demostró pergaminos interesantes como para desbancar al ex Newell's, al punto que en su segundo y último encuentro en la selección recibió nada menos que los 6 goles de parte de España. Todo parece bastante inexplicable.





Desde que Guzmán fue citado por Gerardo Martino en 2014, el Patón empezó a ganarse el mote de inamovible como opción a Sergio Romero. Jugó poco, es cierto, tampoco fue descollante lo suyo en las pocas oportunidades que tuvo, pero pasar de segundo a cuarto arquero hay una distancia sideral. Sobre todo pensando en su comparación con Caballero ya que, lo dicho, Armani se generó su chance, amén de todo el apoyo mediático que tuvo en Buenos Aires, al punto que bien podría discutirle la titularidad a un Romero que casi no juega en Manchester United.





Como el todavía titular de la selección, Caballero no es el titular en Chelsea, así que en su club, más allá de que sea de la Premier League, no se destacó lo suficiente. Jorge Sampaoli le dio sus primeras chances en la última gira y, más allá de que su actuación fue buena ante Italia, frente a España defeccionó como todo el equipo y cinco veces (Romero se lesionó en el 1º gol) la fue a buscar adentro. Ahí se creía que el Zurdo lo ponía a prueba y con ese 6-1 había perdido la chance. Pero no será así y Guzmán es el que se quedaría afuera.





El Patón tampoco viene bien en la liga mexicana y de hecho fue clave en la eliminación de Tigres a manos de Santos Laguna, cometiendo un grosero error en el segundo gol. Su momento tampoco lo ayuda y en la selección apenas jugó en 5 amistosos, el último ante Singapur (6-0), el segundo amistoso de la era Sampaoli.



Pero más allá de eso, Guzmán fue el suplente en los 4 partidos de las eliminatorias que le dieron a Argentina la angustiosa clasificación, siempre era la primera opción y ahora parece que no va a Rusia. De no creer.