Por un sábado de gloria: Gimnasia, a todo o nada

Este sábado se jugarán los segundos 90' entre Gimnasia y Deportivo Madryn, por cuartos de final de la fase Reválida. La cita es a las 21 en el estadio Víctor Legrotaglie.



El Lobo está obligado a ganar por dos goles de diferencia para que hayas penales, o por tres, para continuar en carrera para el segundo ascenso a la B Nacional. No hay ningún tipo de ventaja deportiva, y en caso de serie igualada, no hay alargue.



El partido de ida, que se jugó el domingo pasado en Madryn, fue triunfo de Deportivo 4 a 2, tras un desarrollo raro. Y es que el Lobo lo jugó muy bien de mitad de cancha hacia adelante, pero las llegadas del local fueron goles. Así fue como remontó un 2 a 0 alcanzando la igualdad, pero en los últimos 15' perdió el control en mitad de cancha y sufrió dos golpes duros que significaron la derrota final.



Pero aún falta el segundo juego, y como fue posible que se convirtieran seis goles en aquel primer partido, también lo es hoy para que Gimnasia pueda remontarlo en su cancha, con su gente y un partido entero para darlo vuelta.



Teniendo en cuenta el equipo inicial del partido del domingo pasado, hoy Gimnasia tendrá cuatro cambios. En el arco estará Tomás Marchiori en lugar de Ezequiel Viola. El juvenil arquero tuvo sus momentos de titularidad en los comienzos de la etapa de Marcelo Fuentes como DT, y luego fue Viola quien se afianzó en el once nuevamente.



En defensa retornará Diego Mondino, quien se perdió la ida por haber sido expulsado en Río Cuarto contra Estudiantes, en la última fecha del Pentagonal. Lo hará por Walter Poblete. Y Lucas Fernández pasará del mediocampo a marcar la punta derecha en lugar de Diego López, quien fue papá de Alejo el viernes, y por esta razón no estuvo concentrado. En mitad de cancha, Neri Espinosa ocupará el lugar de Lucas Fernández.



El resto de los concentrados son Ezequiel Viola, Walter Poblete, Agustín Briones, Cristian Llama, Mateo Ramírez, Sergio Oga, Iván Agudiak y Nicolás Romano.



Probables formaciones

Gimnasia: Tomás Marchiori, Lucas Fernández, Diego Mondino, Yair Marín, Leandro Aguirre, Neri Espinosa, Pablo Cortizo, David Garay, Leandro Becerra, Patricio Cucchi y Pablo P. Alvarenga. DT Abaurre-Alaniz.

Deportivo Madryn: Pablo Lencina, Carlos Ponce, Facundo Vega, Mauricio Mansilla, Eduardo Burruchaga, Matías Birge, Horacio Cardozo, Rodrigo Bona, Brian Uribe, M. Mc Coubrey y Sergio Velázquez. DT Luis Murúa



Estadio Gimnasia y Esgrima

Árbitro Gerardo Méndez (Luján, Bs. As)

Hora 21