Pratto sí, ¿y Armani?

El entrenador Marcelo Gallardo piensa en cambios para enfrentar a Olimpo de Bahía Blanca el próximo sábado en el estadio Monumental, con el posible debut como titular de Lucas Pratto, aunque Franco Armani, otra de las incorporaciones, puede que no esté de arranque.>>> Tras el desastre, así está hoy el campo de juego del Monumental Luego de la derrota ante Huracán (1-0) y de haber quedado a 18 puntos del líder Boca en la Superliga , River necesita sumar de a tres si es que quiere alcanzar los puestos de clasificación a las copas internacionales, ya que ahora está a 10 unidades de esas ubicaciones.Para este objetivo, Gallardo hará algunas variantes, en parte por cuestiones tácticas y en otras por el bajo nivel de algunos jugadores.Tras la insistencia de Gallardo por tenerlo en el plantel, aún no se sabe si finalmente hará debutar al arquero Franco Armani y saca del equipo a Germán Lux.Armani se sumó en la pretemporada de River en Miami y ante algunas urgencias que tiene el "Muñeco", y si bien está poniéndose a punto, aún es una incógnita saber si el ex arquero de Atlético Nacional se presentará oficialmente en el arco "millonario".River lleva tres derrotas al hilo en la Superliga y en busca de variantes ofensivas, Gallardo meterá mano a la delantera: Lucas Pratto -la compra más cara de la historia del club- será titular junto a Ignacio Scocco, relegando al colombiano Rafael Santos Borré al banco de suplentes.El "Oso" Pratto ya debutó el domingo en el "Tomás Ducó", donde jugó 25 minutos, pero no pudo conectar con sus compañeros y casi nunca tuvo opción de gol concreta.