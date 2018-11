Prefiere no jugar la Copa antes de que la gane Boca

"Quiero seguir siendo el 'Rey de Copas', por supuesto que quiero que gane River, sin dudas. No me importa si jugamos o no la Libertadores del año que viene", reconoció el dirigente a Radio Rivadavia.



La superfinal del sábado 24 en el estadio Monumental pone en una dualidad a los hinchas del "Rojo" porque, de ganar Boca, quedaría garantizada su participación en la copa del año que viene pero también dejaría de ser el único club con más títulos en la historia del torneo.



Independiente encabeza el cuadro de honor con siete conquistas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984) y Boca lo sigue con seis (1976, 1977, 2000, 2001, 2003 y 2007).

El sindicalista Pablo Moyano, vicepresidente primero de Independiente, deseó la consagración de River Plate en la superfinal de la Copa Libertadores ante Boca Juniors , al margen que la victoria "xeneize" clasifique de manera directa al equipo de Avellaneda para la edición 2019 del máximo torneo continental.