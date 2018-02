"Pude elegir la droga o el choreo, pero me quedé con el fútbol"

El mediocampista ofensivo de Racing Ricardo Centurión admitió hoy que "pude haber elegido el camino de la droga o el 'choreo', pero elegí el fútbol" y que "nunca quise fallarle a mi familia, por eso fui adelante en el fútbol".





Centurión dijo que "Villa Luján (el lugar donde nació, en Sarandí) es muy importante para mí, nunca me voy a olvidar de donde salí, yo ya no puedo ir más. Hay muchas cosas en el barrio que no se ven, es un hueco que si no salís de ahí te vas perdiendo".





El futbolista, que regresó este año a Racing, donde realizó las divisiones inferiores señaló en declaraciones a radio Mitre que "le debo mucho a mi abuela Yaya porque fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing" y añadió que "cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no vaya, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela. Ahora no tengo problema que vaya a la cancha".