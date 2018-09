Qué dijo Gallardo sobre la chicana de Pratto a Boca

Hace unos días una inesperada declaración de Lucas Pratto que sostenía que "River tenía más carácter que Boca" generó polémica en el medio local y hasta generó una respuesta de Carlos Tevez Marcelo Gallardo , consultado por el revuelo generado por las palabras del delantero, fue contundente.





"Lo tomo como algo innecesario. No es el perfil nuestro. Pratto no es un chico agresivo o que busque generar polémica, pero esto recupercute. Y esas contestaciones no sirven para nada. No es cuestión de sacar chapa, es cuestión de entrar y jugar. Voy a hablar con él", sostuvo el Muñeco.





Pratto había declarado "en carácter, somos más que Boca, pero tenemos que demostrarlo partido a partido".





"EN CARÁCTER SOMOS MÁS QUE BOCA, PERO TENEMOS QUE DEMOSTRARLO PARTIDO A PARTIDO"



Tevez le respondió desafiante: