Qué dijo Gallardo tras la épica victoria en Brasil

Aunque no pudo salir a la cancha y debió observar todo desde una cabina, y si bien no fue él quien marcó los dos goles para revertir el 0-1 de la ida, detrás de la victoria ante Gremio que puso a River en una nueva final (la número 12 de su ciclo) se esconde la figura de un hombre, de la Marcelo Gallardo, el verdadero orfebre de la hazaña en Porto Alegre y el que no tuvo reparos en desafiar al reglamento para estar otra vez allí arriba. "Ganamos un partido histórico", fueron algunas de las palabras del hombre al que el apodo de Napoleón ya parece quedarle chico.

"Ganamos un partido histórico ante un equipo con mucho oficio. Acá volvimos a mostrar lo mismo. Asumimos la responsabilidad de ir a buscar el partido, porque estábamos en desventaja y necesitábamos ganar el partido. Estoy más feliz con la victoria porque demuestra que Gremio nos tuvo respeto en toda la serie. Sacamos un partido adelante en el momento más difícil, con confusión y nerviosismo. El equipo respondió como tenía que responder", afirmó Gallardo sobre la memorable noche en Porto Alegre.

Sobre su decisión de bajar al vestuario en el entretiempo, que le podría costar una dura sanción, Gallardo sostuvo: "Me tomé el atrevimiento de bajar y hablar con los jugadores porque creí que ellos lo necesitaban y yo también. Tal vez incumplí una regla, porque no estaba permitido, lo reconozco y lo asumo, pero era lo que tenía que hacer. No me arrepiento".