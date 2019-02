Qué dijo Gallardo de las constantes lesiones

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, lamentó luego del triunfo ante San Martín de Tucumán por Superliga que el plantel atraviese "una mala racha de lesiones", pero advirtió que pasaron situaciones similares en temporadas anteriores y deberán superarlas.

"Estamos atravesando una mala racha de lesiones y solo queda pasarlas. Nos recuperamos varias veces y salimos de situaciones como éstas; vamos a organizar el equipo con lo que tenemos", manifestó Gallardo en rueda de prensa a propósito de las lesiones recientes de Milton Casco e Ignacio Fernández, quienes se sumaron a los desafectados Exequiel Palacios, Enzo Pérez y Gonzalo Montiel.

"Lo de Casco es muy reciente. Tenemos que ponernos a pensar bien lo que vamos a hacer. Por lo pronto no vamos a buscar ningún refuerzo y después de junio lo vamos a evaluar bien", indicó Gallardo sobre la fractura de clavícula que padeció el lateral por la izquierda.

Gallardo confirmó que la salida del crack colombiano Juan Fernando Quintero fue "por precaución" y descartó que sufra una lesión muscular grave. "Juan Fer no está acostumbrado a jugar tantos minutos", apuntó el "Muñeco".



El entrenador del vigente campeón de América indicó que el volante Enzo Pérez recibirá el alta médica durante esta semana y podrá estar ante Newell's Old Boys el próximo sábado en el Monumental por la fecha 21 de la Superliga.



"Se viene una seguidilla importante en marzo. Tendremos cinco partidos en quince días y habrá que equilibrar las fuerzas", agregó el ex volante de River y Monaco de Francia.



Por último, Gallardo dio su opinión sobre el rendimiento de River en la victoria ante San Martín de Tucumán por 2 a 1: "Nos está pasando los últimos partidos que no tenemos contundencia, generamos mucho y no lo concretamos; hay que mejorar eso. Nos pasó con Racing y Central, pero no puede volver a pasar. Todos tenemos que hacer un aporte para hacer más goles en relación a las situaciones que generamos".



Casco será operado esta semana y estará entre dos y tres meses sin actividad, mientras que "Nacho" Fernández se someterá mañana a estudios médicos por la dolencia en el isquiotibial izquierdo. Se presume que el ex Gimnasia La Plata estará entre 15 o 20 días sin fútbol.



El plantel de River tendrá descanso este lunes y retornará a los entrenamientos el martes en el River Camp de Ezeiza.