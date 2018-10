Qué dijo Sampaoli sobre Messi

Jorge Sampaoli, DT de la Selección Argenina en Rusia 2018, decidió hablar con el diario español Marca. En la entrevista reconoció que durante el Mundial existió el famoso "doble comando" y que los futbolistas tuvieron injerencia en los entrenamientos.

"Fue increíble entrenarlo, sobre todo por verlo tan comprometido, sufriendo mucho cuando no se ganaba. El mejor jugador de la historia estaba muy comprometido. Leo sufría como ninguno la imposibilidad de ser. Le pesaba como al que más no haber podido trascender grupalmente, sostuvo el DT.

"Tener al mejor del mundo en tu equipo te obliga a una exigencia máxima. Y el resto debemos estar a su altura. Pero a veces se puede, y a veces no se puede. Y en esa lucha estábamos todos los días. Tener a Leo te obliga a no tener margen de error a la hora de ganar", reconoció el ex entrenador de Argentina.

Sampaoli también analizó el desempeño de Lionel Messi en la Selección. "Imagínese a Messi, que viene de una estabilidad muy grande en su club de España. Allí maneja los tiempos... y llega a su país, Argentina, y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande. Así no se puede. Y si no gana, sabe que se le vienen muchas críticas. Así no se puede ni jugar ni disfrutar".