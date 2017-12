¿Qué hacías por acá?

"Los mejores se hacen en las difíciles. Ningún piloto de avión puede ser el mejor si sólo ha volado en cielos claros y sin turbulencias" "Cuando la carrera que uno ha elegido comienza a ser un sacrificio en vez de un esfuerzo, vamos equivocados. Te tiene que divertir" "La vida se trata de levantarse siempre. La vida te va a noquear varias veces. En vos está ponerte de pie siempre y seguir adelante" "Los chicos no necesitan consejos. Son demasiado inteligentes. Ellos sólo necesitan ejemplos" "El valor de una persona se calcula con una ecuación: talento + habilidad x actitud. El talento es innato, la habilidad se trabaja, y ambas suman. Pero la actitud, multiplica"

Raúl Adriazolaadriazola.raul@diariouno.net.arLa sola mención de su nombre es ya suficiente para convocar multitudes. Todos quieren tocar a la leyenda viviente del boxeo , a quien trajo al país el orgullo de ver a uno de los nuestros en las grandes carteleras mundiales y ser elegido en varias oportunidades como el mejor "libra por libra" del mundo.Sergio Gabriel Maravilla Martínez hizo una escala de su gira nacional en la provincia y visitó San Carlos, primero, y cerró con una muy bien organizada charla en Las Heras, donde el histriónico y multifacético ex púgil tricampeón mundial estuvo acompañado por los campeones que ha dado nuestra provincia y son lasherinos (algunos por adopción): Julio Pablo Chacón, Jonathan Barros y Nahuel Galesi. Maravilla llegó al Polimeni acompañado por su pareja, la simpática cordobesa Eliana (prefirió mantener un bajísimo perfil y no dar su apellido), y recibió presentes por parte del intendente Orozco.La municipalidad anfitriona armó un elegante living sobre un ring para que el nacido en Claypole pudiera desplegar su charla motivacional ante cerca de una centenar de personas. Fue homenajeado, al igual que los otros púgiles por el director de Deportes comunal Eduardo Martín, quien le agradeció la visita.Luego, un verborrágico Maravilla hipnotizó por un par de horas al público, que escuchó los conceptos del hombre que tocó la cúspide del mundo en su actividad, y sumando su experiencia personal a la mucha bibliografía leída, emocionó a todos con frases como: "Todos podemos lograr nuestro objetivo, sumando aptitud, actitud y trabajo; no abandonando pese a las caídas".