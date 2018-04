Qué loco lindo: la frase de Ibra que dio la vuelta al mundo

El sueco Zlatan Ibrahimovic fue presentado este viernes en su nuevo equipo LA Galaxy de la MLS. El delantero podría debutar este sábado en el derby contra Los Angeles FC.





En la conferencia, Ibra dejó algunas frases para la posteridad. Muchas de las cuestiones fueron referidas a sus 37 años: "Me siento como Benjamin Button, nací viejo y moriré joven".









Esa declaración provocó las carcajadas en toda la sala de prensa de los periodistas, en una alusión a la película "El curioso caso de Benjamin Button", en la cual un hombre (interpretado por Brad Pitt) nace con ochenta años y va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo.









El sueco mantiene intactas sus ganas de ganar: "Si no gano, lo siento como un fracaso y eso me decepcionaría a mí mismo, porque estoy acostumbrado a ganar y hago todo para conseguirlo. Este movimiento no cambia nada, yo vine aquí a ganar y estoy muy seguro de que ganaré. Tengo hambre".

Sobre su llegada a la MLS, el ex del Manchester United añadió: "Durante muchos años la única pregunta era cuándo iba a venir a la MLS y aquí estoy. Me encuentro feliz, ya quiero jugar. Sólo quiero estar en la cancha, no tengo mucho ritmo porque no jugué últimamente por la lesión que tuve. Después del entrenamiento sólo quería seguir entrenando, le dije al entrenador de continuar disparando a portería".





Fuente: Marca