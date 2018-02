¿Qué pasa con Lautaro Martínez? "Jugará en un 99 por ciento en el Inter"

El delantero Lautaro Martínez jugará "en un 99 por ciento en el Inter" de Italia, según confirmó Rolando Zárate, representante del futbolista de Racing El "Roly" confirmó que "faltan algunos papeles más que nada de protocolo" para terminar la operación y adelantó que el juvenil se irá a mitad de año, a pesar del sueño de Racing de retenerlo hasta fines de 2018.Consultado por la tranquilidad de su representado cuando se barajan cifras tan elevadas, Zárate reconoció -en declaraciones formuladas a Radio- que lo heredó "de su padre, que también es una persona muy calma".Inter ofreció 33 millones de dólares brutos, que son 25 libres de impuestos para Racing.Si bien la "Academia" es dueña del 70 por ciento de la ficha, el 30 restante no le generaría disminuir demasiado el monto de la operación.El 20 está en poder de Liniers de Bahía Blanca, club formador de Martínez, con el que se busca llegar a un entendimiento para compensarlo por una cifra menor.En tanto, el diez restante pertenece al jugador, con quien también se intentará llegar a una situación similar.La transferencia está tan encaminada al punto tal que el director deportivo de la institución italiana, Piero Ausilio, regresó a su país en las últimas horas con un precontrato firmado por el futbolista.Incluso, Racing la avisará al Valencia que tiene esta propuesta de Inter para ser aceptada.El equipo español tiene una prioridad de compra por Martínez de cuando la "Academia" le vendió a Rodrigo De Paul, por lo que tendrá la chance de igualarla.Sin embargo, parece imposible que lo haga por el elevado valor y, en caso de que eso ocurra, deberá llegar a un entendimiento con el contrato personal del jugador.La primera oferta del Inter había sido de 22 millones de dólares, dos por encima del valor de la cláusula de salida, pero fue rechazada por Racing.Con este escenario, los italianos la incrementaron y, si bien la "Academia" todavía no lo hizo oficial, desde la institución adelantan que seguramente sea vendido ahí.Martínez tuvo buena voluntad el mercado pasado, cuando su cláusula de rescisión era sólo de 9 millones de dólares libres de impuestos y optó por no irse pese a que el Atlético de Madrid estaba dispuesto a poner un poco más que esa cifra.El juvenil, de 20 años, decidió quedarse a disputar la Copa Libertadores al menos hasta junio y, si bien en el club tenían la ilusión que se quedara hasta fin de año si se clasificaban a octavos de final, la esperanza se desvaneció con las palabras de Zárate.