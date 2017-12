¿Qué hacía Phelps se visita en Argentina?

phelps.jpg

phelps1.jpg

phelps3.jpg

phelps4.jpg

El más reconocido nadador olímpico de la historia, el estadounidense Michael Phelps, dio cátedra en el El Rosedal del barrio porteño de Palermo, ante la presencia de destacadas figuras del quehacer deportivo nacional.Una ropa de vestimenta y accesorios deportivos fue la encargada de traer al exitoso atleta norteamericano a Buenos Aires, en el marco de una gira internacional que comenzó en el continente asiático, continuará en Chile y se prolongará a México.En un evento que duró 45 minutos en el Rosedal de Palermo, el multicampeón y hombre récord de las aguas olímpicas participó de una clase de entrenamiento funcional teniendo como partenaire a la ex jugadora de hockey, Luciana Aymar.La ex capitana de las Leonas y mejor jugadora de hockey sobre césped de todos los tiempos fue otro centro de atención para el público, ya que anteriormente ambos habían compartido una visita a la Villa 31.José Meolans, uno de los más grandes nadadores de la historia argentina, también estuvo y contó sus sensaciones. "Que venga Phelps es increíble. Realmente es el mejor de la historia y tiene la envergadura de una figura del deporte. Me parece súper positivo que haya venido, aunque si hubiera sido en el agua se hubiera aprovechado mucho más", se lamentó el cordobés.La jornada fue dedicada eminentemente a exhibir a la gran estrella mundial de la natación , pero curiosamente esto no se compatibilizó con su comparencia en el lugar por el que justamente estuvo en Argentina: el agua.