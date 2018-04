¡¡Qué pilcha Trico!!

Si bien no es muy común poco a poco los clubes del fútbol sanrafaelino están comenzando a imitar a los clubes europeos.

Anoche en un local ubicado en Ameghino e Hipólito Yrigoyen se realizó la presentación oficial de la nueva indumentaria con la cual el Sportivo Pedal Club afrontará la temporada 2018 de la Liga Sanrafaelina de fútbol.

Tras la mención de los sponsors hizo uso de la palabra Fernando Freire, integrante de la subcomisión de fútbol quien destacó "los destinatarios de todo esto son los jugadores".

Luego fue el turno de Pablo Giangravé, presidente de la institución.

Un evento que, al menos en el fútbol local, no es muy común como una presentación de indumentaria.

"Si quizás no estamos muy acostumbrados a este tipo de eventos pero fue idea que surgió de la subcomisión de fútbol de hacer algo importante con indumentaria de primer nivel. Es algo lindo, un puntapié importante para apoyar el gran trabajo que se está haciendo en el fútbol".

Cabe señalar que en la cartelería se pudo apreciar una buena cantidad de sponsors, al respecto el dirigente señaló.

"Esto es un trabajo largo, hay que caminar, hablar, mostrar un club serio y ordenado para que la gente tenga ganas de colaborar y apoyar. Ese es el camino. De a poco vamos consiguiendo lo que queremos lograr".

¿Cómo está el plantel, llegaron todos los refuerzos que se necesitaban?

"Si, el plantel está muy bien. Llegaron los jugadores que el técnico había requerido lo que habíamos convenido desde un principio".

¿Será este el año de la anhelada vuelta olímpica que se viene negando desde hace varias temporadas?

"Es lo que esperamos. Estamos confiados porque creemos que el grupo está. No solamente tiene que ver con tener un gran plantel sino un grupo humano comprometido. Hoy lo tenemos. No tengo más que admirarme y agradecerles por estos casi tres meses de intenso trabajo".

También estuvo presente el actual director técnico del conjunto tricolor, Miguel Buxó.

¿Qué te generan este tipo de eventos?

"Un acto que me parece muy bueno porque en definitiva significa trabajo más allá que para mucha gente por ahí no le dé el significado o el valor verdadero que tiene pero me parece muy bueno".

Se retrasó una semana inicio torneo. ¿Es mejor o peor para ustedes?

"En algún aspecto el ultimo amistoso lo jugamos en función de considerar que empezaba el fin de semana siguiente. Tuvimos una lamentable lesión de Damián (Rey) y entonces por ese lado nos favorece porque si bien no es tan grave como creíamos en un principio indistintamente hemos preparado un plantel tratando que es lo más competitivo posible y que todos estén capacitados para jugar".

¿Llegaron todos los refuerzos que querías?

"Si, en este sentido destaco el enorme sacrificio que ha realizado la comisión para armar un plantel competitivo. Uno siempre desea tener más pero en un principio el presidente me manifestó la necesidad de darles mayor participación a los jugadores del club. Estamos satisfechos con el plantel que tenemos".

¿En que porcentaje tenes el equipo para el debut?

"Casi en un 90%. Quizás puede haber un puesto en el que tengamos dudas y tiene que ver con alguna lesión o que por ahora que no llega al 100 por ciento".

Otro que compartió sus sensaciones fue el capitán del equipo, Matías Robles.

Una presentación que no es habitual

"La verdad que no y es algo muy lindo. Solamente agradecer a la comisión y a todos los sponsor que han hecho esto posible. Muy contento por esto".

¿Motiva un poco más al jugador?

"Por supuesto. Igual no queda otra que transpirar la camiseta por más linda que sea. Está todo muy bien encaminado Dios quiera que de a poco las cosas vayan saliendo el club está en orden".

Larga pretemporada, amistosos, ¿cómo están, cómo llegan?

"La verdad que muy bien. Una parte física dura y a lo último con muchos amistosos. De a poco vamos mejorando y agarrando ritmo. Llegamos en óptimas condiciones".

El retraso de una semana, ¿mejor o peor?

"Nosotros queremos que arranque ya, esa es la verdad. Pero de todos modos nos sirve para que los lesionados lleguen bien al primer partido".