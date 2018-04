El presidente de la AFA , Claudio "Chiqui" Tapia, minimizó la foto en la que se lo ve brindando en una cena en la casa de Daniel Angelici con copas que tenían el escudo de Boca y aseguró que él no lleva "los utensillos" cuando lo invitan a comer.

"¿Qué querés que tenga, copas con el escudo de River? Es quedarse con una chiquilinada. En el grupo de Comité Ejecutivo tenemos una afinidad muy importante, de comer cada tanto y estaba previsto ir a la casa del 'Tano' ", expresó Angelici en declaraciones radiales.

La foto de Tapia, junto a Angelici y varios dirigentes de la Conmebol, brindando con copas con el escudo de Boca, se viralizó en las redes sociales y el propio presidente afista debió borrar el tuit de la foto.





>>>> ¿Y las formas?

Además, Tapia comentó "es la casa del presidente de Boca. Es el presidente de Boca, va a tener servilletas, copas. Yo no voy a comer a la casa de alguien y me llevo mis propios utensillos, no voy de camping".

El presidente de la AFA será, desde mayo próximo, vicepresidente segundo de la Conmebol, puesto que históricamente tuvo Argentina en la entidad sudamericana.