"Queremos ganar la Superliga como sea"

Gustavo Privitera privitera.gustavo@diariouno.net.ar









Neri Cardozo (32) sabe que no hay margen de error y redobla la apuesta. El volante de Racing, el líder de la Superliga, dijo que su equipo necesita ganar el título, tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de River.





El ex Monterrey de México fue consultado por las críticas que recibe Messi (ambos fueron campeones mundiales sub 20 en el 2005) en la Albiceleste. "Cuando lo conocí era tranquilo, humilde y sencillo. Hace muchísimo que no hablo con él. Las críticas están mal porque es un equipo, no está solo en la Selección", dijo.





–Lograron un buen triunfo ante Lanús y están en la punta...





–Fue un gran triunfo para seguir en la cima y trabajar en la semana más tranquilos. Fue un partido difícil porque ellos cambiaron de técnico y salieron con otra mentalidad, pero nosotros hicimos nuestro trabajo y por suerte llegó el gol.





–¿En qué momento futbolístico estás?





–Estoy tranquilo y trabajando para recuperar la titularidad.





–¿Por qué perdiste la titularidad?





–Porque bajé el rendimiento y hay otros compañeros que en estos momentos están mejor que yo.





–¿Después de la eliminación en la copa mejoraron?





–No sé si mejoramos, pero la Superliga es la única que nos queda y la queremos ganar como sea.





–¿Te adaptaste al fútbol argentino?





–Desde que llegue me adapté.





–¿Qué decís de las críticas que tuvo Centurión?





–Centu es importante para Racing. No hay un jugador con sus características en el fútbol.





–¿Cómo pasás el tiempo cuando no jugás al fútbol?





–La paso tomando mates con mis compañeros y hablando.





–¿Ves Netflix?





–Sí. Veo la serie que esté en el momento, ninguna en especial.





Cuentas pendientes









–¿Algún sueño que no pudiste cumplir?

–No poder jugar una Copa del Mundo de mayores y no ganar un Mundial de clubes. –¿Quién te llevó a probarte cuando eras pibe? –El papá de un amigo me llevó a Godoy Cruz . –¿Seguís al Tomba?

–A Godoy Cruz lo veo cuando juega la liga, pero lo veo poco.

–¿Tu mejor momento?

–Fue cuando debuté en Boca en el 2004





Fuente: Ovación Mendoza