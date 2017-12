Quién es el DT que quiere una oportunidad para dirigir Godoy Cruz

Los dirigentes de Godoy Cruz están analizando quién será el nuevo entrenador de Godoy Cruz , que se hará cargo del equipo el próximo 3 de enero, cuando el plantel vuelva a los entrenamientos.El perfil que buscan es el de un DT que le guste el fútbol bien jugado y en las últimas horas surgió el nombre del ex volante Marcelo Gómez, quien está dirigiendo en forma interina a Vélez."Me entusiasma dirigir a Godoy Cruz, por su ciudad, su plantel, y me gustaría que me dieran una posibilidad", reconoció el ex mediocampista."Ojalá que me den las posibilidad de poder tener una reunión con los dirigentes de Godoy Cruz y escuchen mi propuesta", dijo Gómez."Lo único que sé es por comentarios, no he hablado con ningún dirigente", dijo.En los últimos días también salieron a la luz algunos nombres, como el de Gastón Coyette, Alejandro Abaurre y David Ramírez, pero rápidamente los descartaron.Coyette se desvinculó de Chacarita, pero no convence a un sector de la dirigencia. A algunos dirigentes les gusta elAlejandro Abaurre, pero son claras la diferencias que tiene el presidente José Mansur con el ex delantero de la institución, a quien le encantaría dirigir a Godoy Cruz y los hinchas están ilusionados con su regreso.La ventaja de Abaurre es que ya estuvo en el Tomba dirigiendo las inferiores, pero mientras Mansur sea el presidente su llegada es poco probable.La relación de David Ramírez –otro que es muy querido por los hinchas tombinos– con Mansur tampoco es la mejor. El Mago está trabajando con Omar Asad y ya estuvieron juntos en Estudiantes de San Luis.Gabriel Heinze es otro de los nombres que suena para ser el DT del Expreso. El trabajo del técnico en el elenco bodeguero le gustó a la dirigencia y se tuvo que ir porque los resultados no se dieron.Su retorno es difícil porque lo pretenden Racing, San Lorenzo y su intención no es regresar a Mendoza.Algunos hinchas también manifestaron que les gustaría el regreso de Sebastián Méndez, pero Mansur tiene diferencias con el Gallego, quien hizo una gran campaña en el Expreso y se alejó de la institución por cuestiones personales.Se vienen días de definiciones para definir el remplazante del uruguayo Mauricio Larriera.En los próximos días los dirigentes se reunirán con algunos jugadores para definir el futuro.La dirigencia le quiere extender el contrato a Santiago García y la intención es que el Morro siga en el club.A Gastón Giménez lo quiere Estudiantes. Es uno de los jugadores que quiere el DT del equipo platense, Lucas Bernardi, para reforzar el equipo.El arquero Leonardo Burián está a préstamo en el club, pero la intención del representante Sebastián Morquio es vender su pase, y están en el tira y afloja con los dirigentes.El arquero uruguayo fue uno de los puntos más importantes del elenco tombino en el año. Empezó con dudas y terminó siendo importante en el equipo que dirigía Mauricio Larriera.