Quiere seguir en carrera

Esta tarde a partir de las 17 en el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final del torneo Federal C, Rincón del Atuel enfrentará al Deportivo Sarmiento de Tunuyán.

Hace días en Valle de Uco el equipo conducido por Néstor Yáñez, único elenco sanrafaelino en dicha competición, se impuso por cuatro a cero.

La principal novedad en el conjunto verde es que no jugará Juan Carlos Ferreyra.

El Tanque, principal referente de Rincón, terminó muy golpeado, tanto con Chilecito como en el partido de ida y teniendo en cuenta el resultado conseguido el entrenador optó por darle descanso para que se recupere.

Uno que jugaría desde el arranque sería Yamil Canales que sumó sus primeros minutos en el torneo el fin de semana pasado y podría remplazar a Kevin Navarro.

Además Renzo Martínez cumplió con la fecha de suspensión, sin embargo el técnico no ha confirmado si volverá al equipo titular.

Por la hazaña

Si bien la serie parece cerrada, en Sarmiento han trabajado para intentar torcer la historia.

El equipo dirigido por Marcelo Moreira presentará dos variantes obligadas.

Por haber llegado al límite de cinco tarjetas amarillas no podrá jugar Jorge Leonforte, uno de los pilares de la defensa.

Además por razones laborales (no le dieron permiso y por eso no podrá viajar a San Rafael) no será de la partida Emanuel Román.

Noventa minutos separan a Rincón del Atuel de las semifinales.

Luego de algunos resultados negativos en condición de local (sobre todo en la fase de grupos), el elenco de "La Primavera" tratará de regalarle una alegría a su gente que siempre acompaña y apoya.