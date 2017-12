Quiere volver: ¿le da la nafta?

zabaleta san lorenzo2.JPG

Pablo Zabaleta, futbolista de West Ham de Inglaterra, aseguró que desea "volver" a San Lorenzo y que eso sería "espectacular" porque allí se formó., afirmó el lateral derecho."No quiero forzarme a tomar una decisión de la cual no esté seguro. Tuve una carrera muy buena y obviamente el deseo de volver a Argentina siempre está. Para el jugador argentino cuando se va al exterior siempre está la chance de regresar, se le pasa por la cabeza", reconoció Zabaleta.Zabaleta, de 32 años, firmó por dos temporadas con el equipo londinense, por lo que recién tendrá posibilidades de retornar en el 2019."Nunca descarto nada, en el fútbol es difícil predecir que es lo que va a pasar en seis meses, un año o incluso en dos. Tengo 32 años, no soy un pibe joven, dos años más estaré en 34 años y ahí veré que voy a hacer", concluyó el ex jugador del seleccionado nacional en una nota con el canal de televisión Fox Sports.Zabaleta dejó San Lorenzo en 2005 cuando partió al Espanyol de Barcelona por tres temporadas. Además, vistió las camisetas de Manchester City de Inglaterra (desde 2008-09 al 2016-17).A su vez, el nacido en Capital Federal asistió a tres mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) como integrante del seleccionado argentino.