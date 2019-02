Rápidas despedidas

Delbonis y Londero cayeron en la segunda ronda ante Viñolas y Cuevas, respectivamente

Ya no quedan argentinos en el ATP 500 de Janeiro. Ayer terminaron de despedirse con las rápidas eliminaciones de Federico Delbonis y Juan Ignacio Londero, el tenista argentino del momento. Diego Schwartzman, quien llegó como campeón defensor, tuvo el adiós más tempranero.

El azuleño Delbonis, 80º del mundo, cayó ante el español Albert Ramos Viñolas (93º) por 3/6, 7/5 y 6/3. Delbo tuvo un buen comienzo pero fue superado en la segunda y tercera manga del encuentro por un contrincante muy regular, tras 2 horas y 21 minutos de juego.

Más tarde, el cordobés de Jesús María, Juan Ignacio Londero (69º), quien hace dos semanas se adjudicó el ATP 250 desarrollado en la capital de su provincia (hasta ahí no había ganado partidos ATP), no pudo ante el entrerriano nacionalizado uruguayo Pablo Cuevas (63º). Esta vez Londero cayó por 6/1 y 6/4 y no pudo seguir avanzando. Sin embargo, toda la temporada será fructífera para él. Suma en todos los torneos grandes.

Los otros argentinos que participaron del certamen y fueron eliminados en primera ronda fueron Diego Schwartzman (19º), Guido Pella (46º), Leonardo Mayer (55º), Guido Andreozzi (76º) y Carlos Berlocq (140º). Justamente Schwartzman, quien el año pasado a esta altura atravesaba una gran temporada tras su título de Río, escribió ayer en redes sociales: "Los estudios dieron que tengo una inflamación y líquido en el isquio de la pierna derecha pero sin ninguna ruptura. Unos días de recuperación y debería llegar al 100 por ciento al @AbiertoTelcel en Acapulco. Gracias a todos por los mensaje". El Peque abandonó e la primera ronda del torneo brasileño por un fuerte dolor en la pierna derecha.