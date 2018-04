Real Madrid hizo los deberes en la previa del duelo ante la Juve

Real Madrid hizo los deberes y, pese a las ausencias de futbolistas capitales, se impuso por 3 a 0 ante Las Palmas, antes de encarar el próximo martes en Turín la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Juventus.



El conjunto blanco aprobó el examen y dejó encarrilada su victoria antes del descanso, con goles de Bale y Benzemá (de penal) y que aseguró luego el propio Bale, también desde los once metros, y con la única noticia negativa de la lesión de Nacho Fernández en el primer tiempo.



Ante el inminente choque con la Juve, Zidane dejó en Madrid a Cristiano Ronaldo, Ramos, Marcelo, Kroos e Isco, además del sancionado Carvajal, pero no quiso correr riesgos y puso al resto de habituales titulares en un once inicial reconocible, en particular de centro del campo hacia adelante.