Reapareció Del Potro: habló de su presente y futuro tras la lesión

Juan Martín del Potro reapareció públicamente y con cuatro videos publicados en su cuenta de Instagram habló de sus sensaciones tras la lesión que sufrió en su rodilla derecha, que lo obligó a renunciar al Masters de Londres que comenzará el próximo domingo.





"Hace un tiempo que estoy un poco incomunicado con ustedes y hoy me sentía con ganas de transmitirles todo lo que fue este tiempo", inició Delpo en el primero de los cuatro videos que publico en la red social.

Con un semblante sonriente, el tenista argentino agregó: "Hoy me siento con esas ganas de volver a la cancha la temporada que viene, de seguir haciendo lo que indica mi cuerpo médico para recuperarme bien. Eso me da tranquilidad. Cuando me pasó lo que me pasó, se me cambiaron todos los objetivos, se me vino como el mundo abajo por algo inesperado y que ya tuve experiencia en años anteriores por la muñeca".

Escuchá la palabra completa de Delpo:

