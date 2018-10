Rechazaron el pedido de Boca

La Conmebol rechazó la apelación de Boca y Dedé podrá jugar para Cruzeiro este jueves, por la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.





El "xeneize" ya conoce de manera extraoficial que el organismo que rige los derechos del fútbol sudamericano declinó su petición, que será dada a conocer antes del encuentro que se jugará a las 21.45.

Dedé había sido expulsado en el partido de ida luego ir a cabecear una pelota y terminar golpeando con violencia al arquero Esteban Andrada, que sufriría una doble fractura de maxilar.

El paraguayo Eber Aquino le mostró la tarjeta roja luego de apoyarse en el VAR, pero días después, la Conmebol decidió anular la expulsión y no sancionarlo.

El jueves 27 de septiembre los abogados de Boca apelaron la medida por considerar que el indulto a Dedé dejaba un antecedente preocupante a futuro.

En su defensa, la institución argentina adujo que debió utilizarse el reglamento disciplinario de Conmebol y no el de FIFA, ya que este sólo se utiliza de manera supletoria si el de la entidad sudamericana no dice nada o de manera complementaria siempre que no se oponga entre sí.