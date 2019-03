Remando para llegar al Mundial

Tras liderar la clasificación general en la Copa Andina (tuvo dos fechas, una en Mendoza y otra en San Juan) el sanrafaelino Gerónimo Cortez consiguió su boleto para el Mundial Sub 23 que se desarrollará en Cracovia, una de las ciudades más grandes, antiguas e importantes de Polonia.

"Si bien integro la selección argentina al mundial iré afrontando todos los gastos por mi cuenta ya que nos comunicaron que no tienen recursos. Por eso esta primera parte del año decidí no viajar a Europa por temas de presupuesto. No conseguí apoyo y entonces preferí quedarme a trabajar y entrenar", sostuvo.

Como antesala de la cita mundialista Gerónimo participará en el Panamericano de canotaje que se llevará a cabo en el municipio brasileño de Tres Coroas, en el estadio de Río Grande do Sul.

"Es una pista que ya conozco del año pasado y me encantó así que habrá que ir a ponerle todas las fichas porque ese evento otorgará plazas para los Juegos Panamericano de Lima", aclaró el talentoso palista.

El otro gran objetivo de la temporada será el Mundial senior en Andorra, competencia que será clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mientras tanto Cortez entrena, estudia y trabaja.

"Yo puedo remar lindo y entrenar mucho pero sino me muestro y no compito no se puede. Allá (en Europa) están los mejores y el hecho de poder entrenar y competir con ellos es clave", remarcó.

Si bien posee una beca de la Nación, con eso solo no le alcanza. El año pasado recibió ayuda de la provincia que este año tratará de renovar.

Vale señalar que Valentín Gutiérrez también se clasificó al Mundial Sub 23. y atraviesa la misma situación.