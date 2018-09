Reveló dónde terminará su carrera y por qué le dijo "no" al Barcelona

Antoine Griezmann reveló sorpresivamente que quiere terminar su carrera en Estados Unidos y hasta le hizo un guiño a David Beckham con ese objetivo.

"Si Beckham me quiere en su club, entonces me iré. Quiero terminar mi carrera en Estados Unidos. Todavía no sé si será en Miami o Los Ángeles. Dos grandes ciudades. Me gusta la mentalidad y la cultura del espectáculo de los Estados Unidos", afirmó el delantero del Atlético de Madrid en una entrevista con L'Equipe Magazine.

El flamante campeón mundial explicó además por qué no aceptó la oferta para jugar con Messi y Suárez en el Barcelona.

"Cuando te dan cariño en tu casa no te vas a otro lado. En el club, hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluidos los esfuerzos por reclutar a jugadores importantes y formar un gran equipo. Me siento como la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme. A menudo se dice que al Barça no se le dice que no, pero hice lo contrario. Es difícil decir que no a clubes como el Barça, pero, realmente, estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", sostuvo el zurdo.





