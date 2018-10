Riquelmo, Riquelmy y Rikelmy: tres juveniles de Cruzeiro homenajean a Román

La categoría de Juan Román Riquelme impactó a muchos brasileños. Tanto, que muchos bautizaron a sus hijos con el nombre del ex enganche xeneize. En Cruzeiro, próximo rival de Boca en la Libertadores, hay tres jugadores en sus inferiores que tienen a JR en su nombre.

Es el caso de Riquelmo, Riquelmy y Rikelmy, tres juveniles que le deben el nombre a Román debido al fanatismo de sus padres por el ex ídolo del equipo de la Ribera.

Entrevistados por el portal globoesporte, hablaron sobre esta curiosidad:

Cruzeiro tem, na base, três atletas com nomes inspirados em ídolo do Boca https://t.co/9wH87iTnLs pic.twitter.com/INwmvQnSqf

"A mi padre le gustaba mucho el jugador, la manera que jugaba, y terminó poniendo su nombre en mí, y pensó que si Dios quiere, yo me puedo convertir en un jugador como él", sostuvo Riquelmo.

"Riquelme jugaba mucho y le pegaba bien en los tiros libres. Pero yo no soy tan parecido. Como él no juega en mi posición, no hay muchas similitudes. Mi inspiración es el Lewandovski, porque él hace mucho gol", aseguró Rikelmy.