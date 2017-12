River 2018: quiénes se quedan, quiénes se van y quiénes vienen

Marcelo Gallardo decidió postergar sus vacaciones mientras espera la definición de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 17 de diciembre en River, y mientras prepara la lista de refuerzos, nombres negociables y jugadores a ceder de cara a 2018.

En primer lugar, a Augusto Batalla y a Tomás Andrade les buscarán un nuevo destino para que puedan sumar minutos, luego de un semestre en el que estuvieron muy relegados ambos en la consideración del DT. A los 21 años, están en edad de empezar a consolidarse en Primera División, pero parece que no será en Núñez.

En cuanto a los jugadores que estarían siendo evaluados sin una plaza garantizada para 2018, Milton Casco y Carlos Auzqui son los principales apuntados. Con mucho rodaje en 2017, sus rendimientos no fueron los esperados y en River no verían con malos ojos una salida. Por el lateral habría interés desde México, pero por ahora no hubo nada formal.

En tanto, la situación de Jonatan Maidana sigue siendo una incógnita. El defensor es el jugador que más años lleva en el club y fue fundamental en cada plantel que integró. Sin embargo, su rendimiento en el último año no fue el habitual y, sumado eso a una notoria merma física, su destino podría estar en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Además, para oxigenar las arcas del club, Gonzalo Martínez aparece como el jugador más apetecible para el fútbol europeo. El interés de Sporting Lisboa sigue latente, pero la oferta millonaria que esperan en Núñez todavía no llegó. Si bien es irremplazable en lo futbolístico, en el plano económico su transferencia sería bien vista.

Por último, se sabe que Gallardo pidió como refuerzos, al menos, dos volantes y dos delanteros. Damián Musto, ofrecido, está siendo evaluado, y hay quienes vuelven a mencionar a Walter Montoya, sin lugar en Sevilla, y a Julio Buffarini, quien busca una salida de San Pablo. Entre los puntas, el nombre de Silvio Romero sigue vigente, como en cada mercado de pases.

Fuente TyC Sports.