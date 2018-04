River ganó y Gallardo dijo lo suyo

El entrenador de River , Marcelo Gallardo, resaltó este domingo el triunfo de su equipo ante Defensa y Justicia por 3 a 1 y agregó que lo "ilusiona" algunas cosas que vio en sus dirigidos de cara a los partidos que se avecinan."Estoy conforme con la victoria, con el resultado. Nos pudimos reponer al gol inicial, me ilusionan algunas cosas de cara a lo que viene", afirmó Gallardo en declaraciones a la prensa tras el partido.Para el "Muñeco" el juego de su equipo "vuelve a fluir", y reconoció que si bien buscaban este funcionamiento desde inicio del año "no se daba"."Teníamos que tener ese partido (sobre la final de la Supercopa ante Boca en Mendoza), y hacer que las cosas se vayan acomodando", analizó.Este mes River tendrá mucha actividad, con la Copa Libertadores -el jueves recibe a Independiente Santa Fe- y la Superliga "Vamos a tener muchos partidos este mes, está bueno que rápidamente podamos volver a jugar, esperemos recuperarnos bien y poner el chip en la Copa, el jueves necesitamos la victoria para acomodarnos en el grupo", explicó Gallardo.Sobre el gol del delantero Lucas Pratto, al que se le venía negando, Gallardo calificó de "golazo" el que marcó el atacante para el 3-1."A partir de que el equipo fluye, los jugadores se van sintiendo más cómodos. Lucas, que se incorporó este año, era normal que se empiece a acomodar a la par del equipo. Es bueno que no hay egoísmo, más allá del gol que fue un golazo, le viene muy bien para su confianza, para el equipo, para el juego, eso es muy bueno. Los jugadores generan esa confianza. El no egoísmo para encontrar las mejores situaciones o poner mejor a un compañero de cara al gol eso hace la causa", sentenció.