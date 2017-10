"Ya tuvimos al más grande y ahora viene un equipito", tiró Federico Chiapetta entre risas en radio Nihuil. El subsecretario de Deportes de Mendoza se refería con esa pequeña chicana a la posibilidad cierta de que River juegue por semifinales de la Copa Argentina en Mendoza.

>>> Escuchá la nota completa



"Todavía no está confirmado. Falta que la empresa haga la propuesta formal. La fecha será probablemente entre el 10 y el 12 de noviembre, porque no hay fecha de Superliga", explicaba el funcionario siempre reafirmando que "la intención es jugarla en Mendoza".

River enfrentará al Deportivo Morón en el duelo por un lugar en la final de la Copa Argentina.



>>> Hace días, se hablaba de River en Mendoza



"Morón es uno de los más convocantes del ascenso. Lo que no queremos es la mala experiencia que tuvimos con Guillermo Brown de Madryn que eran tan pocos en comparación con los hinchas de Boca que los tuvimos que poner en un sector de platea y rompieron butacas y se produjeron algunos incidentes", dijo con firmeza.

El único inconveniente al que refirió Chiapetta fue que "el Sub15 va a estar en pleno campeonato (Sudamericano) así que tenemos que coordinar el tema de la cancha, que seguro se solucionaría".

Con Godoy Cruz fuera de competencia, se habló también de la chance de que la final del torneo se dispute en el Malvinas Argentinas. Sin embargo, el subsecretario de Deportes no fue tan optimista con ello: "Nos gustaría que se juegue también la final pero no estamos dispuestos a poner plata. Hasta esta instancia no ponemos y ellos la eligen porque les gusta la plaza. Si quieren traer la final estaremos muy contentos pero solo se daría si es en las mismas condiciones que ahora".

La venta de entradas será anunciada cerca de la fecha del partido por la empresa organizadora. "La venta de populares seguirá siendo por internet y para las plateas se pondrán algunos lugares de venta, como lo han hecho hasta ahora", agregó Chiapetta.