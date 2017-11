River Plate probó jugadores en San Rafael

En el "Gigante de Pueblo Diamante" se realizó este miércoles una prueba de jugadores dirigida por Leopoldo Jacinto Luque actual Captador de Talentos del Club Atlético River Plate.

Junto al campeón del Mundo con la selección argentina en 1978 estuvo el sanrafaelino Diego San Esteban (coordinador).

Con la calidez de siempre Luque se tomó unos minutos y dialogó con Diario UNO San Rafael.

¿Buscan algún puesto en especial?

"No, porque quizás un chico hoy se destaca en una posición y en Buenos Aires termina jugando en otra. Uno observa principalmente que tenga condiciones".

"River sale campeón en divisiones inferiores pero sinceramente esos títulos no le interesan. La política del club pasa por la formación de jugadores y a mí eso me parece muy bien".

Atención

Luque hizo referencia a dos chicos de San Rafael y dio muy buenas noticias.

"Encontramos dos jugadores y uno de ellos con mucha habilidad y potencia que marca diferencias con el resto. Seguramente a mediados de este mes podrá viajar a Buenos Aires para probarse allá, así ojalá el año que viene pueda volver aunque eso ya no depende de nosotros".

"Tenemos una lista muy extensa con jugadores de distintas edades, a algunos hay que llevarlos cuanto antes pero a otros quizás hay que pulirlos un poco más y esa también es nuestra función".

El proyecto de Luque comenzó hace un año y medio cuando en la capital mendocina se encontró con el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio.

"Me invitó a trabajar con ellos en Buenos Aires pero yo prefiero vivir en Mendoza. Por eso presenté el proyecto, me lo aceptaron".

Sacrificio y disciplina

"Me jugué de lleno al fútbol y eso está mal porque me salió bien pero qué hubiese pasado si me lesionaba, me bochaban en algún club. Por eso a los chicos les trato de inculcar que no dejen el estudio o sino que aprendan un oficio"

"Siempre me cuidé mucho, nunca fui a un cumpleaños de 15 porque al otro día jugaba y tenía que estar diez puntos. Es más no comí un huevo frito durante 25 años porque decían que eso era un veneno para el hígado de un jugador. Hice todo para llegar".

Cinco veces campeón con River, campeón del mundo con Argentina en 1978; Leopoldo Jacinto Luque una gloria del fútbol argentino que pasó por San Rafael.