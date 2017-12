River "rompe el chanchito" para la felicidad de Gallardo

La dirigencia de River envió este jueves a Brasil su emisario para presentar formalmente su millonaria oferta por el delantero Lucas Pratto, que espera cerrar como regalo de Fin de Año para el entrenador Marcelo Gallardo.

Según admitieron fuentes de la negociación a NA, el emisario -que tiene vínculos con el representante del futbolista Gustavo Goñi- viajó con un papel donde se ofrecen 11 millones de dólares, más dos millones por cumplimiento de una serie de objetivos concretos.

pratto.jpg

La oferta, entonces, se produce luego que a River le salió un competidor importante en la carrera por el jugador como el América de México, aunque fue el propio Pratto quien lo descartó.

Porque si bien el América es un club con mayor poderío económico, el ex delantero de Boca reconoció como un aspecto clave la necesidad de estar en Argentina.

Es que Pratto está separado de su última pareja y tiene una hija que desea ver, por lo que estar en su país le brindaría esa posibilidad.

Ya no es novedad que Pratto es la obsesión de Marcelo Gallardo para este 2018, ya que es el primer nombre que surgió una vez que Rodolfo D Onofrio logró la reelección como presidente del "millonario".

Hace un año, San Pablo le había abonado a Atlético Mineiro unos seis millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Pratto y, desde luego, el equipo paulista tiene la intención de recuperar buena parte de la inversión.

"Si River pretende negociar, será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía", había dicho el jugador, de 29 años, en declaraciones a TNT Sports.

El exgoleador de Vélez Sarfield, además de sus cuestiones personales, vería con buenos ojos volver a Argentina por la oportunidad que se le presentaría -si tiene un buen semestre- de estar en la lista definitiva de la Selección nacional para el Mundial de Rusia 2018.