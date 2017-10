River se encaprichó con Cvitanich

cvita.jpg



La dirigencia de Banfield declaró este jueves "intransferible" al goleador y capitán del equipo, Darío Cvitanich, que es pretendido por River Plate , de cara a los dos partidos frente a Lanús, por las semifinales de la Copa Libertadores de América.El presidente de Banfield, Eduardo Espinosa, quien está en Estados Unidos, recibió sendos llamados telefónicos de Rodolfo D'Onofrio y Matías Patanian, presidente y vice de River, respectivamente, por Cvitanich, quien tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares."Cvitanich es intransferible, nosotros no pensamos venderlo. Ahora, si River paga la cláusula y el jugador quiere irse, ahí no podríamos hacer nada por retenerlo", le confió un dirigente de Banfield aPor su parte, Cvitanich ya le había comunicado a la dirigencia de Banfield que River lo había llamado, aunque les aclaró que no pensaba presionar para irse.Ante esta situación, el entrenador de Banfield, Julio Falcioni, primero le dijo a la prensa que "no sabía nada del tema" pero luego, frente a la insistencia de los periodistas, admitió que "tuvo una charla privada" con Cvitanich por la situación."Hablé con Darío en privado, no voy a dar detalles. Es una cuestión que deben definir el jugador y la dirigencia, no puedo meterme. Lógico que quiero que se quede porque es el referente y goleador del equipo. Pero nunca le corté una posibilidad de progreso a ningún futbolista", afirmó el DT.El entrenador luego habló sobre el partido del sábado a las 16.05 ante Estudiantes de La Plata, de visitante en la cancha de Quilmes, por la sexta fecha de la Superliga del fútbol argentino."Estamos trabajando intensamente para el encuentro con Estudiantes, que renovó su estilo de juego desde que asumió Bernardi. Por eso tenemos que tomar muchos recaudo", apuntó Falcioni."Mañana vamos a probar a (Nicolás) Bertolo y (Renato) Civelli para ver si responden y pueden jugar el sábado. Así que al equipo lo confirmo mañana", agregó.En caso de no llegar en condiciones Civelli y Bertolo, sus reemplazantes serían Alexis Maldonado o Alexis Sosa y Juan Álvarez, respectivamente.En consecuecia, Banfield formará con Facundo Altamirano; Gonzalo Bettini, Civelli o Sosa o Maldonado, Jorge Rodríguez y Adrián Spörle; Mauricio Sperduti, Eric Remedi, Jesús Dátolo y Bertolo o Álvarez; Pablo Mouche y Cvitanich.El plantel de Banfield se entrenó este jueves por la mañana en el predio de Luis Guillón y mañana lo hará en el mismo horario y escenario.