Romero no se guardó nada: "Hubiese sido una buena arma para llevar"

Sergio Romero se puso a las órdenes de Jorge Sampaoli . El arquero de la Selección argentina llegó este lunes al país y, antes de sumarse a los entrenamientos, habló con la prensa en relación a la lista de 23 convocados.



"Yo sé lo que hago en los entrenamientos, sé cómo trabajo, lo hago en la Selección y en mi club. No me puedo dar lugar a mí mismo a no trabajar como tengo que trabajar. Yo trabajo a la par de De Gea como si yo fuese el titular y le demuestro a Mourinho que en el momento en que me necesite voy a estar, ya sea en una Copa, en la Champions o en la Premier, como me hizo jugar este año. Físicamente estoy muy bien, cargado al cien por cien para lo que es la Selección", dijo en relación a su falta de minutos en el Manchester United.