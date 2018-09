Tras una notable performance Martín Gallardo rompió todos los pronósticos y ganó la etapa del circuito internacional Salomon K21 que se desarrolló en el Cañón del Atuel.

Luego de una intensa temporada en el Viejo Continente, el biker sanrafaelino se quedó con la victoria en una de las pruebas atléticas más importantes del mundo.

"La gente que me conoce sabe que no es mi ámbito pero desde niño me gustó correr. Además entrenar en bici también te mantiene en forma para el pedestrismo. Nunca había corrido 21 kilómetros y menos en campo, por eso estoy sorprendido y muy feliz", confesó.

Dedicado de lleno al ciclismo de montaña su participación en el K21 sorprendió a más de uno.

Al respecto señaló: "A esta altura del año la planificación contempla actividades alternativas, algo tranqui".

La carrera

Los 21 kilómetros fueron intensos, duros y con mucho viento.

Sobre el desarrollo de la carrera, Martín comentó: "En el principio se fue un grupo adelante, yo venía con Cristian Mohamed tratando de aguantar su ritmo de carrera, hasta que en el kilómetro 10 él dobló para seguir por el circuito de 30 kilómetros y yo seguí (por el de 21 km). A los pocos metros logré conectar a Carlos Becerra y en el kilómetro 16 en un sprint él se quedó un poco, en ese momento me fui con la idea de aguantar. Y finalmente gané la carrera".

Ahora llega el momento de un merecido descanso, pero será breve ya que Gallardo comenzará a preparar el K42 que se desarrollará el 17 de noviembre en Villa La Angostura, provincia de Neuquén.

Y el año que viene tendrá por delante dos competencias, dos atractivos desafíos: el Tetratlón y el Pentatuel. "Dos eventos que me gustan", afirmó.

Un joven realmente talentoso para pedalear como también para correr, como lo demostró en el K21.