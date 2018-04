Rossi a Márquez: " No tiene huevos y está destrozando nuestro deporte"

El múltiple campeón mundial de motociclismo Valentino Rossi (Yamaha) embistió este domingo con dureza contra Marc Márquez (Honda) después de que el piloto español lo chocara y lo enviara al suelo en el Gran Premio de la Argentina de MotoGP 2018, disputado en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero."Marc viene a pedirte disculpas delante de las cámaras de televisión. Espero que no me mire más a la cara. Que venga a pedirme perdón me hace reír. No tiene los huevos para venir a hablarme en mi oficina", espetó el italiano en rueda de prensa al término de la carrera, en referencia a la breve visita de Márquez al box de Yamaha apenas finalizó la competencia."¿Qué puedo decir? Bajo mi punto de vista es una situación muy peligrosa. Márquez nunca tiene respeto por ninguno de sus rivales.Él siempre golpea de lleno, sabe que si te golpea en la pierna, te da de lleno y él no se cae", comenzó Rossi, sobre el incidente con el actual defensor del título a cuatro vueltas del final de la competencia.En este sentido, agregó: "Tengo miedo de estar en pista con Márquez, no me siento protegido. Él tiene respeto por sus rivales, yo sé que vine por mí en la pista y sé que lo hace expresamente. Yo lo hemos dicho, no puede ser que golpee a seis pilotos en un mismo fin de semana"."Espero que Márquez esté lejos de mí y que no me mire a la cara. Que no venga a pedirme perdón (...) Si sigue comportándose así, éste será un deporte muy peligroso. Él está destrozando nuestro deporte, no respeta a nadie", enfatizó.Rossi, visiblemente ofuscado, insistió: "Lo hace expresamente, él golpea entre la pierna y la moto, lo hace así porque sabe que de esta forma no se cae, solo te tira a ti".