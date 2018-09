Rugby Championship: Los Pumas dieron el golpe ante los Wallabies

Los Pumas llegan al partido ante los Wallabies favoritos como nunca antes y tienen una inmejorable posibilidad de hacer historia, pero deben encarar el cotejo con el hambre y la seriedad con que se lo toman los australianos, que tienen mucho más por perder. El encuentro comenzará a las 7 y un triunfo albiceleste permitiría a los argentinos afrontar las dos fechas que restan con opciones de no terminar últimos en el Rugby Championship (RCH) 2018.

"Creo que nos vamos a encontrar con un rival que nos va a intentar marcar tries de primera fase porque son muy estudiosos desde ese punto de vista. Vamos a tener que estar bien plantados en defensa, ya que nos van a buscar muchas opciones jugando arriba", destacó el fullback Emiliano Boffelli, quien luego cerró diciendo: "Tenemos que ser fieles a nuestro juego, que anden bien las formaciones fijas para que los backs tengamos la mayor cantidad de pelotas de calidad posibles". Si bien el historial no favorece a los argentinos, el equipo llega con la confianza que les dio el último partido contra Nueva Zelanda, en el que Los Pumas hicieron tres tries a los All Blacks por primera vez y mantuvieron el partido igualado durante una hora, pese a terminar perdiendo.

Para corregir los errores detectados en ese partido, Mario Ledesma incluyó a Santiago Medrano en reemplazo de García Botta, mientras que Matera vuelve a la tercera línea en lugar de Lezana.

El máximo anotador de Los Pumas, Nicolás Sánchez, que contra los All Blacks se convirtió en el primer jugador en anotar más de 100 puntos a los neocelandeses, podría superar también esa cifra contra los Wallabies si anota 10 puntos o más.

Antes, los All Blacks pueden ganar el tercer título consecutivo y el sexto en siete ediciones desde que Los Pumas juegan el RCH si logran una victoria con bonus frente a Sudáfrica en Wellington.

Formaciones

Argentina. Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli..

Cancha: Robina Stadium, Gold Coast. Arbitro: John Lacey (Irlanda) Hora: 7 (Arg)