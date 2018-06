"Sabemos la presión que tiene, pero por sus goles estamos acá"

El defensor Cristian Ansaldi minimizó este martes el penal errado por el capitán Lionel Messi en el debut mundialista contra Islandia, aclaró que el jugador del Barcelona "está bien", y si bien saben la "presión" que recae sobre él hay se debe valorar que gracias a sus "goles en las Eliminatorias estamos acá".

"Obviamente todos sabemos lo que significa Messi para nosotros y para todo nuestro país. Sabemos también la carga que tiene y gracias a Dios no es solo el mejor dentro de la cancha sino también fuera. Él está muy bien y eso es lo que también nos mantiene bien a nosotros", aseguró Ansaldi.

ansaldi-messi.jpg Gentileza @Argentina.

En conferencia de prensa, el "Colo" remarcó que todos los integrantes del plantel albiceleste le manifestaron su apoyo a la "Pulga" rosarina.

"Obvio que estaba mal por errar el penal, pero te puedo decir que gracias a los goles que metió, estamos acá adentro", recordó, por el triplete en la altura de Ecuador, que permitió lograr el boleto agónicamente en las Eliminatorias sudamericanas.

Ansaldi, que reveló estar "viviendo un sueño" después de haber entrado a la lista definitiva sobre la hora, anticipó que el partido ante Croacia no será similar al de Islandia.

"No existe más el fútbol que se juega de la misma manera, creo que Croacia no nos va a plantear igual que Islandia, no se va a tirar atrás. Seguramente será un partido de ida y vuelta.

Estamos convencidos de que este partido lo vamos a sacar adelante. Va a ser un partido difícil pero estamos todos tranquilos", opinó.

"El Mundial es súper parejo. Por ahí se puede escuchar mucha crítica a Argentina pero como se ve, a muchos les está costando ganar y muchos no lo han hecho. El Mundial está demostrando que no hay que subestimar a ningún equipo. En Argentina siempre vamos a estar luchando por salir a ganar. Ganar es nuestro objetivo, a eso hemos venido acá", agregó.

"Es increíble cómo las competencias se hacen cada vez más parejas. Pasa en Champions, Copa Libertadores y acá. Si no se trabaja y progresa, te gana cualquiera", completó.

Los cambios que propondría el entrenador Jorge Sampaoli no son difíciles de entender para el defensor del Torino de Italia porque "siempre tenemos que ser protagonistas".

"Tenemos que tratar de estar preparados. El DT nos muestra que no hay once ideales, va haciendo los cambios en base a cómo nos ve. Él observa todo hasta último momento. No sé si corro con ventaja por mi polifuncionalidad, sí es un beneficio saber que él puede contar conmigo tanto por derecha como por izquierda", concluyó.