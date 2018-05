Sampaoli empezó a probar en Ezeiza

seleccion2.jpg

seleccion1.jpg

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli , inició este viernes las pruebas de campo para preparar tácticamente a su equipo de cara al Mundial de Rusia 2018, y utilizó a Javier Mascherano como central y a Eduardo Salvio como lateral derecho.Con el objetivo de sincronizar los movimientos de salida en espacios reducidos, Sampaoli armó un trabajo de 10 vs 10 jugadores en el que estuvieron presentes los mismos cinco futbolistas que entrenaron toda la semana: Sergio Agüero, Mascherano, Manuel Lanzini, Salvio y Nicolás Tagliafico.Tal como se encargó de aclarar varias veces el entrenador, Mascherano es una alternativa de marcador central, el mismo puesto que ocupó en Barcelona, pero que modificó en su reciente estadía en el Hebei Fortune de China, donde volvió a su puesto natural de mediocampista central.Y éste viernes, en uno de los primeros trabajos tácticos con equipo completo -acompañados por un grupo de sparrings juveniles-, Sampaoli ratificó que en su consideración, Mascherano es alternativa para la zaga central.Lo de Salvio es un caso similar, porque en su análisis, Sampaoli ve una versatilidad y polifuncionalidad que lo meterá en la lista definitiva de 23 convocados para el Mundial de Rusia.Por eso comenzó a darle indicaciones sobre cómo desprenderse cuando el conjunto albiceleste tiene la pelota desde el lateral derecho, tratando de atacar los espacios ante la fijación que los delanteros argentinos generarán al bajar unos metros a buscar la pelota.Quien también estuvo presente en el predio "Julio Grondona" de Ezeiza fue Gabriel Mercado, otra de las fijas que tiene el entrenador para la lista definitiva que anunciará el próximo lunes a las 13:00.Igualmente, el hombre del Sevilla no estuvo en el campo sino en el departamento médico para revisar y seguir el tratamiento de su lesión en la espalda, provocada en el último encuentro de la Liga de España, el fin de semana pasado, que igualmente no le impedirá estar a disposición para el debut en Rusia 2018 , el 16 de junio frente a Islandia en Moscú.Estos futbolistas volverán a entrenarse en Ezeiza este sábado por la mañana y tendrán el domingo libre, antes de retornar el lunes para conocer la lista definitiva e iniciar el tramo final de la preparación para el Mundial de Rusia 2018.