Sampaoli explicó por qué devolvió su sueldo

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección argentina y actualmente en Santos de Brasil, tuvo un gesto que muchos destacaron y, tras el triunfo sobre Red Bull, explicó por qué lo hizo.

El DT puso su sueldo a disposición para que el club pudiera pagarle al resto de los empleados, en medio de la crisis económica que están atravesando: "Nosotros somos una familia, un equipo de trabajo. Cuerpo técnico, cuerpo médico, jugadores, utileros, no veo lógica en percibir un salario si no percibe el resto", explicó.

"Si el club está demorado, si tienen algún inconveniente, todo es entendible. Pero no me parece que se dividan las posibilidades, que unos reciban y otros no", afirmó en conferencia. Y amplió: "Puse mi salario a disposición para esperar que reciban todos mis compañeros, los que trabajan conmigo en Santos. Ojalá la semana que viene esté todo resuelto".