Sampaoli había adelantado que "Alemania no era candidata"

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli , había asegurado que Alemania, que este miércoles quedó eliminada en fase de grupos, no era "candidata a ganar el mundial ".





En una declaración que en su momento generó mucha polémica, el DT había mencionado a "Brasil, España y Francia" como principales equipos con chances a levantar la copa.





"Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro a Alemania no porque me olvide, si no porque no me gusta como juega", reveló en una charla con estudiantes de periodismo en el terciario "Deportea", en la Capital Federal, el 27 de noviembre.





Dos días después y antes de que se realizara el sorteo para Rusia 2018 , ratificó sus dichos al manifestar que "tiene una estructura que ha mantenido durante mucho tiempo por contar con un proyecto a largo plazo".





"Hoy no tiene símbolos, embajadores determinantes. A mí me gustan otro tipo de estilo a pesar que reconozco que cuenta con una fortaleza mental para enfrentar este tipo de torneos", sentenció.





Alemania fue campeón del mundo 2014 por cuarta vez en su historia (1954, 1974 y 1990) al vencer a la Selección argentina en el alargue, en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro.





La selección germana perdió 2 a 0 frente a Corea del Sur y quedó eliminada en primera fase, en un hecho inédito para su historia.





En el Grupo F, Suecia y México se clasificaron a octavos de final con seis puntos cada uno, pero el conjunto europeo lo hizo como primero por contar con mejor diferencia de gol.