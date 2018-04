Sampaoli se reunió con Enzo Pérez y el arquero Armani

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, se reunió este viernes con los jugadores de River, el arquero Franco Armani y el volante Enzo Pérez , en el predio de la AFA en la localidad de Ezeiza.

Sampaoli dialogó en forma individual con los futbolistas y cada encuentro duró aproximadamente una hora.









Armani pisó por primera vez el predio de la AFA a fuerza de sus grandes actuaciones en el arco de River que generaron el pedido de convocatoria de los hinchas y un sector del periodismo.

El arquero oriundo de Casilda, Santa Fe, la misma ciudad donde nació Sampaoli, dejó Atlético Medellín de Colombia en el inicio del año para sumarse a River con la intención de ganar la Copa Libertadores, pero también para captar la atención del entrenador de cara a Rusia 2018.

Sampaoli observó el domingo pasado en Avellaneda el desempeño de Armani en el triunfo de River Plate ante Racing por 2 a 0 que decantó finalmente en su primer llamado por un lugar en la lista de 35 jugadores preseleccionados.

Por su parte, Enzo Pérez se reencontró con Sampaoli. El mediocampista mendocino fue importante en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Quito, que significó la clasificación al campeonato del mundo, pero el nivel que ofreció en 2018 fue regular.

El ex Godoy Cruz de Mendoza no fue citado para los amistosos ante Italia y España aunque estaría entre los nombres que viajarán a Rusia.

El encuentro de Sampaoli con Armani y Pérez generó la reacción del entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien en conferencia de prensa señaló que no fue notificado.

"No me habían notificado nada. Me sorprende. Por otro lado no soy quién para dar una opinión muy precisa, porque no me corresponde. Ya tengo bastante con lo mío. No me molestan estas situaciones si son notificadas, pero no puedo pedir que se actúe como yo actuaría. Estoy más sorprendido que enojado", dijo Gallardo.

Sin embargo, los voceros de Sampaoli confirmaron que el cuerpo técnico de River fue informado sobre esta reunión.

De esta manera, Sampaoli extendió el diálogo con futbolistas del ámbito local tal como lo hizo ayer con Maximiliano Meza y Fabricio Bustos de Independiente.