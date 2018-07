Sampaoli sigue siendo pisoteado

Claudio Borghi es uno de los entrenadores que no se calla nada a la hora de opinar sobre Jorge Sampaoli y su tarea dentro de un campo de juego. Pasada la eliminación de Argentina del Mundial Rusia-2018, el DT criticó con dureza al de Casilda y utilizó un chiste para describirlo.





"Yo lo admiro muchísimo. En mi barrio le diríamos 'chancho arriba de un árbol', porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Ilusionó a todo el país con salir campeón del mundo sin ningún proyecto", expresó Borghi en diálogo con TyC Sports.

Y redobló la apuesta: "No digo que Sampaoli no tenga idea de lo que hace, pero sí que no tiene convicciones. Llegó con una idea, la cambió y la postergó. De una línea de 3 a una de 4, de no convocar a poner a Enzo Pérez de titular, de preguntarle a Lionel Messi qué hacer", detalló el campeón del mundo con la Selección en México 1986.

Respecto al nivel de la Albicesleste en Rusia, donde sólo ganó un partido de los cuatro de disputó (2-1 agónico contra Nigeria), Borghi confesó que esperaba ver a la Selección en lo más alto, pero no hubo equipo para acercarse en lo más mínimo a una instancia definitoria.

"Argentina participó en el Mundial, no lo jugó. Yo esperaba que salga campeón, cada 4 años uno tiene la ilusión, pero no hay un equipo. Islandia nos puede ganar en mil cosas, pero en el fútbol no. No ayudamos al mejor del mundo", agregó.

Y volvió a cargar contra Sampaoli: "Demostró que no tiene proyectos. Escribió que no planifica, que no analiza los partidos. No es un técnico que pueda generar un bienestar en el fútbol argentino. El plan tiene que ser de la federación, no del técnico que llegue", cerró.