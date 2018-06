San Jorge se quedó con el clásico sanrafaelino de rugby

En un partido por la 3° fecha de la Copa de Plata que organiza la Unión de Rugby de Cuyo, San Jorge le ganó a Belgrano por 28 a 11.

Síntesis

Cancha: Belgrano

Árbitro: Víctor Riera (Alto Valle- Río Negro)

Tantos: PT: 6´Try de Tomás Bravo (SJ), 25´ Penal de Josué Gil Pons (SJ). ST: 2´y 14´ Penales de Matías Evangelista (B), 23´ Try de Andrés Mateos (SJ), 31´ Try de Tomás Bravo (SJ), 36´Gol de Josué Gil Pons por try de Manuel Marchese (SJ), 38´ Try de Juan Cruz Álvarez (B).

Intermedia: 13 - 15

Otros resultados

Mendoza RC vs. Universitario: 40-33

Club Personal Banco Mendoza vs. Neuquén RC: 35-10

Huazihul (San Juan) vs. Universidad Nacional de San Juan: 14-36

Posiciones

1° Mendoza RC 10 puntos (x)

2° Club Personal Banco Mendoza 10

3° Neuquén RC 9

4° Universidad Nacional de San Juan 9 (x)

5° San Jorge 4 (xx)

6° Belgrano 4

7° Universitario 2

8° Huazihul 0 (xx)

(x) (xx): Partidos pendientes





Próxima fecha (4°)

Universidad Nacional de San Juan vs. San Jorge

Club Personal Banco Mendoza vs. Belgrano

Neuquén RC vs. Mendoza RC

Universitario vs. Huazihul