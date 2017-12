San Lorenzo le ganó al Decano ¡y es puntero de la Superliga!

= Síntesis =

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Robert Piris Da Motta y Facundo Quignón; Gabriel Gudiño, Leandro Romagnoli y Jonas Acevedo; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Nicolás Romat, Jonathan Cabral, Rafael García y Nahuel Zárate; Alejandro Melo, Guillermo Costa, Francisco Grahl y Gervasio Núñez; Ismael Blanco y Mauricio Affonso. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 6m. Blandi (SL)

Gol en el segundo tiempo: 37m. Nicolás Reniero (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Rubén Botta por Acevedo (SL), 17m. David Barbona por Grahl (AT), 18m. Marcos Angeleri por Rojas (AT), 25m. Nicolás Reiniero por Romagnoli (SL), 26m. Luis Rodríguez por Affonso (AT) y 30m. Favio Álvarez por Nuñez (AT).

Amonestados: Rojas (SL); Grahl (AT).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: San Lorenzo.