San Martín de Salto de Las Rosas ganó el torneo de bochas "Raúl Vila"

En las canchas del Club Atlético San Luis, ubicadas en calle Urquiza N° 150, se desarrolló el torneo por el 75° Aniversario de dicha institución denominado "Raúl Vila".

En juveniles (categorías Sub 9, Sub 12 y Sub 15), participaron cuarenta jugadores representando a los clubes: La Colina, El Molino, Rama Caída, San Martín de Salto de Las Rosas y al dueño de casa.

Camino al partido decisivo, en semifinales, San Martín de Salto de Las Rosas (Osiris Gauna, Elvis Moran, Ángel Cerna y Nicolás Arena, dirigidos por Sergio Cerna) venció a Cuadro Nacional (Lucas Rojas, Matías Rojas, Rubén Cerna y Kevin Díaz, con Darío Gallardo como DT) por 12 a 6.

Mientras que La Colina (Martín Alcalla Fredes, Bruno Castro, Pedro Vargas y Emanuel Fredes, - entrenador) derrotó al Club Atlético San Luis (Lautaro Olate, Axel Garro, Franco Villafañe y Jony Torres) por 12 a 5.

La final ofreció un partidazo donde San Martín de Salto de Las Rosas se consagró campeón al vencer ajustadamente a La Colina por 15 a 14, cotejo que fue presenciado por una gran cantidad de público.