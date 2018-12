Sand fue presentado y tendrá su tercer ciclo en Lanús

Hace menos de un año, ni el hincha más optimista de Lanús se imaginaba tener semejante regalo navideño. Su ídolo se iba por la puerta de atrás, en el medio de fuertes entredichos con el presidente Nicolás Russo. Sin embargo, todo cambió en cuestión de tiempo. Las diferencias quedaron al margen, el propio mandamás reconoció su error y hasta pidió disculpas públicamente, y el Pepe pegó la vuelta: José Sand, el gran ídolo Granate, firmó este miércoles su contrato hasta junio de 2020 y luego recibió el inmenso cariño de los muchos hinchas que se acercaron el estadio.





"No me esperaba este recibimiento. Se van a encontrar con el mismo Sand de siempre. Por suerte Nicolás Russo tuvo el gesto de pedir disculpas. Estamos contentos de estar de vuelta. Soy del club y el club necesita de todos. El objetivo más inmediato es sacar a Lanús adelante y llevarlo lo más alto posible. Pensé que cuando me fui nunca más iba a volver, pero por suerte todo cambió. Nunca quise irme de este club, mi idea era quedarme hasta retirarme", terminó diciendo en la sala de conferencia de prensa, para luego trasladarse hacia el campo de juego, donde lo esperaban los hinchas.





Allí, el Pepe se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con los simpatizantes, que lo ovacionaron y hasta se acordaron de su clásico rival: "Este es el famoso Pepe que se fue de Banfield para ser campeón...".





Será el tercer ciclo de José Sand en Lanús, donde fue campeón en cuatro oportunidades (Apertura 2007, Torneo de Primera 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa 2017) y dos veces goleador. Sí señores, el ídolo está de regreso en Cabrero y Guidi.

depo.com.ar