Sand se llevó su premio

El delantero José Sand, que a sus 37 años resultó el goleador de la edición 2017 de la Copa Libertadores de América con nueve tantos, encontró en Lanús su lugar en el mundo, donde alcanzó sus mayores actuaciones y palmarés en los dos períodos que vistió la camiseta granate más allá de la frustración de esta noche al caer en la final del torneo continental con Gremio de Porto Alegre.

Nacido en Bella Vista, Corrientes, fue campeón con Lanús en el torneo Apertura 2007 y en el campeonato 2016 y en las conquistas de la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina, en 2016, más la Copa Libertadores de América 2017.

Además, fue el máximo goleador del fútbol argentino en el torneo Apertura 2008 (15 goles); Clausura 2009 (13); campeonato 2016 (15) y Copa Libertadores 2017 (8 ó más).

Después de su primer paso por el club del sur bonaerense (2007-2009) deambuló por numerosos equipos de la Argentina y del mundo, como lo había hecho con anterioridad, pero siempre añoró retornar a Lanús, lo que pudo concretar en 2016.

Por eso, Sand manifestó: "Siempre estaré agradecido a los hinchas y a Ramón Cabrero -ex técnico de Lanús, fallecido recientemente- que tanta presión pusieron para que los directivos me volvieran a contratar para terminar mi carrera en este club, en el que más cómodo me sentí, el que es mi lugar en el mundo".

Otros lauros del correntino fueron la obtención del torneo Clausura 2004 con River Plate, club donde se inició, y la Supercopa de los Emiratos Árabes con Al-Ain, en 2010. Además, fue el máximo goleador de la Liga Árabe (24 goles) en la temporada 2009-10.

No pudo cumplir el sueño de ser campeón de la Libertadores con la camiseta granate, pero le queda otro: "Ser el máximo goleador histórico de Lanús", prometió.

Para superar a Luis Arrieta (120 goles) le faltan 13 y le queda tiempo hasta el 30 de junio de 2018, fecha en la que vence su contrato con Lanús y en la que se retiraría del fútbol.

Por lo pronto, a los 37 años, y con el penal con el que logró el descuento esta noche ante Gremio, fue el goleador de la Copa.